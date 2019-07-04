Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 Липень 2019, Київ 16:49
Відео

«Свобода», «ЄС» та смітники під Конституційним судом

«Свобода», «ЄС» та смітники під Конституційним судом
Embed

No media source currently available

0:00 0:02:14 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Зранку 4 липня біля Конституційного суду України в Києві протестували декілька сотень активістів проти скасування закону про люстрацію. На акцію зібралися кілька політичних сил, громадські активісти та кияни. Серед іншого, під час акції трапилася штовханина між прихильниками націоналістичних сил («Національний корпус», ВО «Свобода») та прихильниками політичної сили «Європейська солідарність» експрезидента України Петра Порошенка. Чому зібралися та про що говорили – у відео Радіо Свобода.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG