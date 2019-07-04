«Свобода», «ЄС» та смітники під Конституційним судом

Зранку 4 липня біля Конституційного суду України в Києві протестували декілька сотень активістів проти скасування закону про люстрацію. На акцію зібралися кілька політичних сил, громадські активісти та кияни. Серед іншого, під час акції трапилася штовханина між прихильниками націоналістичних сил («Національний корпус», ВО «Свобода») та прихильниками політичної сили «Європейська солідарність» експрезидента України Петра Порошенка. Чому зібралися та про що говорили – у відео Радіо Свобода.