Рішення КСУ щодо закону про люстрацію не буде остаточним – Сюмар

Рішення, яке Конституційний суд ухвалить стосовно законів про люстрацію та декомунізацію 4 липня, будуть проміжними, повідомила народна депутатка від «Народного фронту» Вікторія Сюмар.

За її словами, такі підсумки зустрічі народних депутатів з головою КСУ Наталією Шапталою.

«Донесли настрої, які є сьогодні у людей щодо можливого скасування декомунізації і люстрації.

Ключове – розгляд цих питань буде по обіді, і, як нас запевнили, проміжним, без остаточного рішення. Оскільки частина суддів відсутня», – пише Сюмар.

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Вона, втім, зазначає, що кожен такий проміжний розгляд Конституційним судом потребує уваги громадського суспільства, щоб не дозволити скасувати закон про люстрацію до формування нового Кабінету міністрів.​

«Люстрацію хочуть скасувати до формування нового уряду. Аби посадити туди люстрованих чиновників часів Януковича-Азарова. Це повернення Москви прямо на вулицю Грушевського», – додає народна депутатка.

4 липня КСУ розглядає відповідність до Конституції закону про очищення влади. Біля будівлі суду активісти протестують проти ймовірного скасування цього закону.

Навесні КСУ відклав засідання щодо розгляду цього закону, на якому люстрацію могли визнати неконституційною. Розгляд цього питання був перенесений на невизначений час.

Закон про люстрацію набув чинності в жовтні 2014 року. У 2015 році народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон на відповідність Конституції. Наразі рішення не ухвалили. Станом на квітень в Україні люстрували 922 чиновники.