Біля Конституційного суду протестують проти скасування закону про люстрацію – трансляція

Зранку 4 липня біля Конституційного суду протестують проти скасування закону про люстрацію.

Тетяна Козаченко, адвокат, голова Громадської ради з питань люстрації при Мін’юсті раніше висловила занепокоєння тим, що КСУ на цьому засіданні може визнати люстрацію неконституційною.

Навесні КСУ відклав засідання щодо розгляду цього закону, на якому люстрацію могли визнати неконституційною. Розгляд цього питання був перенесений на невизначений час.

Закон про люстрацію набув чинності в жовтні 2014 року. У 2015 році народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон на відповідність Конституції. Наразі рішення не ухвалили. Станом на квітень в Україні люстрували 922 чиновники.