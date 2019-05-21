КСУ перевірить на конституційність закон про декомунізацію

Конституційний суд України перевірить на відповідність Конституції закон про декомунізацію.

Закрите засідання має розпочатися о 10:00 21 травня.

Перевірити на конституційність закон «Про засудження комуністичного та націонал соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» просять 46 народних депутатів.

Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.