Труба розповів про слідчі дії у Верховній Раді

Державне бюро розслідувань України встановлює, чи порушили «окремі керівники апарату Верховної Ради» правила використання сенсорно-обчислювальної системи для голосування, повідомив голова ДБР Роман Труба у своєму Telegram-каналі.

«Ми отримали інформацію, що керівництво апарату Верховної Ради України збирається терміново вводити сенсорну кнопку як обов’язковий елемент під час голосування народних депутатів України. Чи гарна ця ініціатива? Звичайно, гарна. Чому ж тоді ДБР прийшло до центру управління «Ради»? Тому що використання сенсорної кнопки поставило би під сумнів легітимність усіх ухвалених законів народними депутатами», – заявив Труба.

Він додав, що наразі функціонування сенсорної кнопки не передбачене чинним законом «Про регламент Верховної Ради України».

«Що планували та вже зробили окремі керівники апарату ВР, чи порушили вони правила експлуатації використання сенсорно-обчислювальної систему – ДБР і встановлює. До речі, ми приходили не з обшуками, а з оглядом, на який отримали дозвіл першого заступника керівника апарату ВР», – сказав Труба.

27 серпня голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України зривають встановлення сенсорної кнопки у парламенті. За його словами, 23 серпня слідчі прийшли за 10 хвилин то початку тестування цієї кнопки.

Він зачитав лист від правоохоронців, які розповіли, що слідчі дії відбувають «за фактом порушення службовими особами Верховної Ради України права експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) та автоматизованих систем шляхом впровадження використання сенсорної клавіші в електронній системі підрахунку голосів картками Верховної Ради України».