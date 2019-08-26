Представник президента в Раді анонсував появу нової системи голосування за пів року

Нова система голосування у Верховній Раді з’явиться за пів року, вона працюватиме за відбитком пальця. Про це журналістам 26 серпня заявив представник президента у парламенті Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що для запровадження нової системи голосування за відбитком пальця треба внести зміни до закону «Про регламент Верховної Ради України».

«Сьогодні ми вже ставимо питання про запровадження (системи - ред.) «Рада – 4». Не «Рада – 3». Сенсорна кнопка – це просто реакція на тепло. А коли ми вже говоримо про «Рада – 4», ми говоримо про реакцію про відбиток пальця. Про це ми будемо говорити з технічної точки зору», – пояснив він.

За словами Стефанчука, наразі ведуться переговори з інститутом прикладної математики з цього приводу.

«Це питання технічне. Його треба сертифікувати, впровадити і завести до ВР. Я думаю, за зимові канікули ми зможемо перейти на абсолютно нову систему функціонування», – заявив Стефанчук.

Згідно з чинним регламентом, голосування у Раді проводиться за допомогою електронної системи, яка передбачає використання карток для реєстрації в ній.