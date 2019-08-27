Парубій: ДБР та СБУ блокують встановлення сенсорної кнопки в Раді

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України зривають встановлення сенсорної кнопки у Верховній Раді, заявив голова парламенту Андрій Парубій.

«[23 серпня] за 10 хвилин до того, як мало розпочатися загальне тестування, коли 450 працівників Верховної Ради готові були зайти до зали і провести це тестування, до приміщення Верховної Ради без запрошення, без офіційного попередження, без рішення суду зайшли 12 слідчих, працівників Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань. Вони зайшли в комп’ютерний центр, сказали, що проводяться слідчі дії, та заблокували роботу комп’ютерного центру і дали вказівки силовим підрозділам не впускати нікого з представників апарату в зал», – розповів Парубій.

За його словами, слідчі перебувають у будівлі Верховної Ради і 27 серпня.

Він зачитав лист від правоохоронців, які розповіли, що слідчі дії відбувають «за фактом порушення службовими особами Верховної Ради України права експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) та автоматизованих систем шляхом впровадження використання сенсорної клавіші в електронній системі підрахунку голосів картками Верховної Ради України».

Під час парламентських виборів низка політичних сил заявляла про наміри активувати сенсорну кнопку, яка має забезпечити персональне голосування.