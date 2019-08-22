ДБР викликає Порошенка на допит 3 вересня

Державне бюро розслідувань призначило наступний допит експрезидента Петра Порошенка на 3 вересня. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Водночас прес-служба наразі не розголошує конкретний час допиту, деталі щодо кримінального провадження, в рамках якого слідчі допитуватимуть Порошенка, та його роль у цьому провадженні.

Напередодні ввечері про дату допиту Порошенка повідомив ініцатор низки проваджень проти нього, заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов.

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Допит п’ятого президента України Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань відбувся 12 серпня. Його викликали як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків і подальшої легалізації доходів під час купівлі-продажу ТОВ «Телеканал «Прямий».

Сам Порошенко заперечив свою причетність до володіння «Прямим», а провадження ДБР назвав «рейдерством і знищенням свободи слова», «ініціатором» яких нібито є колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

Директор ДБР Роман Труба та Андрій Портнов відкидають слова Порошенка.