Адвокат Порошенка назвав «піар-ходом» ідею допиту експрезидента на поліграфі

Адвокат колишнього президента України Петра Порошенка Ігор Головань назвав «піар-ходом» ідею допиту свого клієнта на поліграфі, передає «Українська правда».

«Теперішня історія з поліграфом – виключно піар-хід, що має ще на якийсь час приховати відсутність у слідства будь-яких доказів будь-яких злочинів чи навіть правопорушень. Петро Порошенко публічно заявляв, що не довіряє ДБР, оскільки слідчі ДБР показали свою упередженість і необ’єктивність. Він готовий проходити поліграф у прямому ефірі телеканалу «Прямий», – розповів Головань.

12 серпня п’ятий президент заявив, що не планує ховатися від слідства і готовий пройти допит із поліграфом. Державне бюро розслідувань повідомило, що суд дозволив допитати Порошенка на поліграфі.

Напередодні експрезидент прибув на допит до Державного бюро розслідувань як свідок у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків і подальшої легалізації доходів під час купівлі-продажу ТОВ «Телеканал «Прямий».

Сам Порошенко заперечив свою причетність до володіння «Прямим», а провадження ДБР назвав «рейдерством і знищенням свободи слова», «ініціатором» яких нібито є колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

Директор ДБР Роман Труба та Андрій Портнов відкидають слова Порошенка.