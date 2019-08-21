Суд у Києві зобов’язав НАБУ відкрити провадження стосовно Порошенка та Клімкіна

Суд у Києві зобов’язав Національне антикорупційне бюро України відкрити провадження стосовно п’ятого президента України Петра Порошенка та міністра закордонних справ Павла Клімкіна за звинуваченнями у зловживанні владою. Про що конкретно йде мова і хто позивач – наразі невідомо.

Відповідне рішення Солом’янський районний суд Києва ухвалив 15 серпня.

Колишній президент та голова МЗС наразі не коментували звинувачення на свою адресу.

Останніми тижнями Державне бюро розслідувань допитувало Порошенка як свідка в справі про уникнення сплати податків і подальшої легалізації доходів під час купівлі-продажу ТОВ «Телеканал «Прямий».

Сам Порошенко заперечив свою причетність до володіння «Прямим», а провадження ДБР назвав «рейдерством і знищенням свободи слова», «ініціатором» яких нібито є колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

Директор ДБР Роман Труба та Андрій Портнов заперечують слова Порошенка.