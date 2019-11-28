Труба про «жучок» у своєму кабінеті: поліція встановила, куди виходила вся інформація

Слідчі встановили, куди виходила вся інформація з пристрою для прослуховування, виявленого в кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. Про це сам Труба заявив в інтерв’ю виданню LB.ua.

«Як правило, коли я перебуваю в Києві, то в суботу виходжу на роботу. Але у зв’язку з тим, що 21 вересня (в моїй родині, – ред.) – певна подія, я не був у Києві. На робочому місці перебувала працівниця, яка відкрила вікна кабінету для провітрювання. І після включення вентиляції почула дивні звуки. Після огляду вентиляційного каналу було виявлено цей пристрій. Викликали правоохоронні органи...» – розповів Труба.

Він уточнив, що на виклик прибула Національна поліція.

«Вони встановили пристрій і встановили, куди виходила вся інформація», – сказав Труба.

Директор ДБР відмовився уточнити, куди виходила інформація, «щоб не зашкодити досудовому розслідуванню».

Він заявив, що чітко знає, скільки часу пристрій був у вентиляції. За його словами, це більш ніж три місяці.

«Цей прослуховувальний пристрій не був встановлений жодним правоохоронним органом», – заявив Труба.

Голова бюро заявив, що існує надзвичайно багато «сил», яким вигідно записувати його розмови.

Водночас у відповідь на питання, чи голос на записах у Telegram-каналі «Трубу прорвало» належить йому, директор ДБР поцікавився: «Чи ви розумієте, що записи можуть бути скомпільовані?»

«Моя відповідь наступна: голос схожий. Але чи це мій голос – я не можу сказати. Для цього потрібно провести фоноскопічну експертизу», – заявив Труба.

19 листопада у Telegram-каналі під назвою «Трубу прорвало» оприлюднена низка записів нібито розмов директора ДБР. Як стверджують автори каналу, на цих записах Труба, зокрема, спілкується з Офісом президента про кримінальні провадження щодо п’ятого президента Петра Порошенка, «Приватбанку» та Національного банку України. Хто створив цей Telegram-канал – наразі не відомо.

Наступного дня директор ДБР назвав оприлюднені записи «фейком».

У вересні Труба розповів, що в його кабінеті виявлена апаратура для прослуховування.