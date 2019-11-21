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21 листопада 2019, Київ 15:24
Новини | Політика

«Це щось дійсно небезпечне». Туск прокоментував кримінальне переслідування Порошенка

Туск прокоментував кримінальне переслідування Порошенка

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Президент Європейської ради Дональд Туск прокоментував кримінальні провадження проти п’ятого президента України Петра Порошенка, відкриті українською владою.

«Моє перше враження, що це щось дійсно небезпечне. Я сподіваюсь, що Україна залишатиметься країною, в якій правоохоронні та судові органи поважають верховенство права, і в якій немає місця для політично вмотивованих переслідувань. Будь-яку спробу залякування лідерів опозиції стане предметом занепокоєння в Європі… Завжди, коли влада або люди у владі використовують правосуддя проти політичних опонентів. Це у будь-якому вигляді, чи у середньо- чи у довгостроковій перспективі, стане трагедією не лише для жертв переслідування, а й для всієї країни», – наголосив Туск, відповідаючи на питання на пресконференції у Загребі.

19 листопада у Telegram-каналі під назвою «Трубу прорвало» оприлюднена низка записів нібито розмов директора ДБР. Як стверджують автори каналу, на цих записах Труба, зокрема, спілкується з Офісом президента про кримінальні провадження щодо п’ятого президента Петра Порошенка, «Приватбанку» та Національного банку України. Хто створив цей Telegram-канал – наразі не відомо.

18 листопада Державне бюро розслідувань України направило у Генеральну прокуратуру проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку. Його захист назвав це «російським замовленням».

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