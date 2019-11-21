Порошенко обговорив з Меркель необхідність продовження санкцій проти Росії

П’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко 20 листопада зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як зазначив колишній глава держави, зустріч відбулася у Загребі, де проходить з’їзд Європейської народної партії.

«Важлива розмова з Ангелою Меркель напередодні Нормандського саміту в Парижі. Вчергове наголосив, що санкції проти Росії, як країни агресора мають бути продовжені до відновлення територіальної цілісності України», – мовиться у повідомленні.

Зустріч у «нормандському форматі» має відбутися 9 грудня у Парижі. У ній візьмуть участь лідери України, Німеччини, Франції та Росії. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 жовтня 2019 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.