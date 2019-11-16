На Донбасі бойовики застосовують міномети та гранатомети – Міноборони

Від початку поточної доби станом на 12:00 бойовики на Донбасі тричі порушили режим тиші. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Противник застосовував 82 міліметрові міномети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Так, від самого ранку противник вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил біля Новолуганського та Майорська, що на Луганському напрямку. На Донецькому напрямку, збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських сил поблизу Старогнатівки, при цьому застосувавши заборонені міномети 82-го калібру та стрілецьку зброю», – мовиться у повідомленні відомства.

Як зазначили у Міноборони, ситуація стабільна та контролюється українськими військами. Втрат серед бійців ОС немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 14 листопада 2019, від березня 2014 року до 31 жовтня 2019 року внаслідок конфлікту на Донбасі загинули від 41 тисячі до 44 тисяч людей. З них 9750 людей – це комбатанти, тобто люди, які зі зброєю беруть участь у бойових діях із обох боків фронту.