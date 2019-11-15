Позиції українських військових на Донбасі за добу обстріляли 7 разів – штаб ООС

Позиції українських військових на Донбасі обстріляли 7 разів протягом доби 15 листопада, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За даними штабу, згадані інциденти зафіксовані поблизу Майорська, Новолуганського, Водяного і Лебединського на Донеччині та Новотошківського на Луганщині. Втрат серед українських військових за добу зафіксовано не було.

Угруповання «ДНР» вечірніх зведень 15 листопада не публікувало. Водночас, представники угруповання «ЛНР» повідомили про відсутність обстрілів їхніх позицій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 14 листопада 2019, від березня 2014 року до 31 жовтня 2019 року внаслідок конфлікту на Донбасі загинули від 41 тисячі до 44 тисяч людей. З них 9750 людей – це комбатанти, тобто люди, які зі зброєю беруть участь у бойових діях із обох боків фронту.