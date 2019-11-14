У Києві з’являться проспект Любомира Гузара і вулиця Олекси Тихого

Київська міська рада 14 листопада перейменувала проспект Космонавта Комарова в Києві на проспект кардинала Української греко-католицької церкви, колишнього голови УГКЦ Любомира Гузара, повідомляє пресслужба ради.

«Уже кілька десятків років Блаженніший Любомир Гузар залишається моральним авторитетом для цілого покоління українців. І бажання вшанувати його пам’ять шляхом перейменування вулиці на його честь, знайшло підтримку киян під час громадських слухань. До голосування долучилися 1091 осіб. З них 85% підтримали ідею. Перейменування проспекту Космонавта Комарова на честь архієпископа Любомира Гузара підтримало і духовенство УГКЦ та керівництво греко-католицької церкви», – заявив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

Одна з ініціаторів відповідного перейменування, депутат Київради Олеся Пинзеник заявила, що перейменування проспекту Комарова «спрямоване в першу чергу на вшанування видатної особистості, а не на реалізацію державної політики в сфері декомунізації».

Любомир Гузар помер 31 травня 2017 року на 85-у році життя після важкої хвороби. 26 січня 2001 року Любомир Гузар був обраний головою УГКЦ і мешкав у митрополичих палатах у Львові. У 2005 році він заявив про те, що переносить резиденцію голови церкви зі Львова до Києва. У 2009 році, через погіршення стану здоров’я, він попросив у папи Римського про зречення з престолу. У 2011 папа Бенедикт XVI задовольнив прохання. Пізніше Любомир Гузар передав керування церквою Святославові Шевчуку.

Гузар був не лише провідником греко-католиків України і світу, а й видатним громадським діячем і філософом, був одним з ініціаторів групи «Першого грудня».

Крім того, 14 листопада на засіданні Київської міської ради депутати перейменували вулицю Виборзьку у Солом’янському районі. Тепер вона носитиме ім’я українського дисидента, мовознавця і педагога Олекси Тихого.

Як повідомляє пресслужба міської ради, громадські слухання щодо перейменування проходили з 15 травня по 15 липня 2018 року. До голосування долучилися 1037 осіб. Більшість із них – 84% – підтримали ідею.

Олекса Тихий – український дисидент, правозахисник, мовознавець і педагог, виступав на захист української мови, член-засновник Української Гельсінської групи, киянин. Помер в ув’язненні, перепохований на Байковому кладовищі. У 2016 році Український інститут національної пам’яті в рамках відзначення 83-х роковин Голодомору в Україні вніс ім’я Олекси Тихого до проекту «Незламні» для відзначення на державному рівні 15 видатних осіб, що пройшли через страшні 1932-1933 роки і змогли реалізувати себе.

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