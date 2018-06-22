Група «Першого грудня» закликала підтримати перейменування проспекту в Києві на честь Гузара

Група «Першого грудня» закликала підтримати ініціативу з перейменування проспекту Космонавта Комарова в Києві на честь Любомира Гузара.

«Любомир Гузар – це символ єдності та нашого духовного і національного захисту від чужої ненависті та власної зневіри. Поява його імені у сусідстві з іменами Леся Курбаса та Вацлава Гавела на карті нашої столиці буде справедливим жестом вдячності», – заявляють учасники групи, до складу якої входив Любомир Гузар.

У травні цього року на сайті КМДА з'явилася пропозиція перейменувати проспект Космонавта Комарова на честь Любомира Гузара.

31 травня 2017 року Любомир Гузар помер на 85-у році життя після важкої хвороби.

26 січня 2001 року Любомир Гузар був обраний головою УГКЦ і мешкав у митрополичих палатах у Львові. У 2005 році він заявив про те, що переносить резиденцію голови церкви зі Львова до Києва. У 2009 році, через погіршення стану здоров’я, він попросив у Папи Римського про зречення з престолу. У 2011 Папа Бенедикт XVI задовольнив прохання. Пізніше Любомир Гузар передав керування церквою Святославові Шевчуку.

Гузар був не лише провідником греко-католиків України і світу, а й видатним громадським діячем і філософом, був одним з ініціаторів групи «Першого грудня».