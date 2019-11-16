Минулої доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 15 листопада, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно», – мовиться у повідомленні.

Один український військовий отримав бойову травму.

«З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано», – зазначили у штабі.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про 11 обстрілів з боку українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 14 листопада 2019, від березня 2014 року до 31 жовтня 2019 року внаслідок конфлікту на Донбасі загинули від 41 тисячі до 44 тисяч людей. З них 9750 людей – це комбатанти, тобто люди, які зі зброєю беруть участь у бойових діях із обох боків фронту.