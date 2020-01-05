ДБР розслідує можливу причетність поліцейського до вбивства в Каховці

Державне бюро розслідувань розслідує можливу причетність до вбивства в Каховці Херсонської області поліцейського, який у день вбивства святкував Новий рік із підозрюваним. Провадження відкрито за фактом можливого перевищення правоохоронцем влади або службових повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

«Подія трапилась близько 6-ї години ранку 1 січня. В результаті конфлікту один з його учасників (колишній працівник міліції) здійснив кілька пострілів у свого опонента. Від отриманих поранень потерпілий через два дні помер в лікарні. За інформацією місцевих мешканців, до завдання тілесних ушкоджень та вбивства потерпілого може бути причетний працівник поліції, який святкував Новий рік в одній компанії з підозрюваним у вбивстві», – ідеться в повідомленні, оприлюдненому 5 січня.

У ДБР заявили, що нададуть правову оцінку видачі підозрюваному у вбивстві дозволу на використання зброї.

Поліція анонсувала повторну судово-медичну експертизу тіла чоловіка, вбитого 1 січня у Каховці, Херсонська область. Про це журналістам у Каховці заявив 5 січня заступник начальника обласної поліції і начальник слідчого управління Микола Вербицький.

«Оскільки у потерпілих є питання і вони вимагають, щоб була проведена повторна судово-медична експертиза трупа, яка відповість на суперечливі запитання, зокрема, зі скількох видів зброї були вистріли, які конкретно були тілесні ушкодження, скільки їх було, чи характерні вони для бойової вогнепальної зброї, яку було вилучено. На всі ці питання дасть відповідь повторна експертиза, яку проведе завтра комісія у складі трьох людей. Туди також допустять представника потерпілих, який стежитиме за об’єктивністю проведення експертизи», – наводить слова Вербицького «Громадське».

У місті другий день поспіль тривають акції протесту з вимогою розслідувати загибель 26-річного чоловіка, в ЗМІ відомого як Володимир Чебукін.

Містяни палили шини перед районним відділом поліції, закидали будівлю димовими шашками та запалювали піротехніку.

За даними поліції, вранці 1 січня в Каховці підозрюваний кілька разів вистрілив у місцевого мешканця, який помер через два дні. Подія набула резонансу через те, що підозрюваний у вбивстві, сам колишній співробітник правоохоронних органів, на момент події відпочивав разом із працівником районного відділу поліції.

Напередодні місцева поліція повідомила, що цього поліцейського відсторонили від роботи, щодо нього призначено службове розслідування.