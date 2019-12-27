У партії Порошенка вимагають від ГПУ відкрити кримінальне провадження проти Труби

У партії «Європейська солідарність», членом якої є п’ятий президент України Петро Порошенко, після звільнення голови Державного бюро розслідувань Романа Труби зажадали від Генеральної прокуратури порушити проти нього кримінальне провадження.

«Обов’язковою умовою очищення ДБР є розслідування так званих «плівок Труби», записаних у кабінеті екскерівника ДБР. З них очевидно, що ДБР стоїть не на захисті закону, а використовується для політичних розправ над опозицією. Досі ми не побачили жодної реакції правоохоронної системи на цю інформацію. Покарання за системне порушення законів та Конституції має полягати не лише у звільненні керівника ДБР, а й у кримінальній відповідальності, яку повинен понести він, а також інші фігуранти, присутні на «плівках Труби», – йдеться у заяві партії.

У партії вважають, що саме звільнення Труби здійснене з порушеннями Конституції.

У листопаді цього року в месенджері Telegram з’явився анонімний канал під назвою «Трубу прорвало», де невідомі викладали аудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті керівника ДБР Романа Труби зі схожим на його голосом. Сам Труба заявляв, що на записах голос, дійсно, схожий на його. «Але чи це мій голос – я не можу сказати, для цього потрібно провести фоноскопічну експертизу», заявляв Роман Труба.

Президент Володимир Зеленський 27 грудня звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив народну депутатку зі фракції «Слуга народу», голову комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ірину Венедіктову тимчасовим виконувачем обов’язків директора відомства.

Те, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба завершує каденцію на посаді, передбачає закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який 24 грудня повернувся до Верховної Ради з підписом президента.

Згідно з текстом законопроєкту, директора ДБР буде призначати президент за поданням конкурсної комісії без подання прем’єр-міністра.

На початку грудня президент Зеленський заявляв про необхідність «перезавантаження» керівництва Державного бюро розслідувань. За словами президента, «права рука» директора ДБР Романа Труби підозрюється в хабарництві.

Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, експрезидентів та членів уряду.