Зеленський: «праву руку» директора ДБР підозрюють в отриманні хабаря

Президент України Володимир Зеленський заявляє про необхідність «перезавантаження» керівництва Державного бюро розслідувань. За словами президента, «права рука» директора ДБР Романа Труби підозрюється в хабарництві.

Він написав про це у фейсбуці 3 грудня в той час, як Верховна Рада України продовжила розгляд законопроєкту про внесення змін до закону про Державне бюро розслідувань.

«Права рука» директора ДБР підозрюється в отриманні хабаря у розмірі 150 000 доларів. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво Бюро. Ця інституція створювалась як незалежна та об’єктивна. Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться. Закликаю народних депутатів підтримати важливі поправки і загалом законопроєкт № 2116 щодо вдосконалення роботи Державного бюро розслідувань», – написав Зеленський.

Імені підозрюваного Зеленський не навів. У ДБР ситуацію не коментували.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що 3 грудня за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ затримали колишнього начальника Головного слідчого управління ГПУ і підприємця за підозрою у можливому шахрайстві й пособництві у наданні неправомірної вигоди керівнику одного з правоохоронних органів.

«Слідством встановлено, що колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця вимагав зі столичного забудовника 150 тисяч доларів США неправомірної вигоди начебто для одного з керівників правоохоронних органів за закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням цього органу стосовно цієї компанії», – йдеться в повідомленні.

Верховна Рада 3 грудня розглядає згаданий Зегенським законопроєкт. До другого читання до нього подали близько 800 правок, серед яких, зокрема, й дозвіл слідчим Генпрокуратури, які займалися справами Майдану, без конкурсу перейти на роботу до ДБР.

Верховна Рада 17 жовтня ухвалила у першому читанні президентський законопроєкт про внесення змін до закону «Про Державне бюро розслідувань» в частині вдосконалення його діяльності.

Згідно з текстом законопроєкту, директора ДБР буде призначати президент за поданням конкурсної комісії без подання прем’єр-міністра. У чинному законі президент призначає директора ДБР за поданням голови уряду, відповідно до рішення конкурсної комісії.

Президентський законопроєкт також пропонує, щоб директор ДБР сам призначав і звільняв свого першого заступника і заступників, визначав їх обов’язки, вирішував питання про застосування, відповідно до рішення дисциплінарної комісії ДБР, дисциплінарних стягнень до працівників бюро.

Народні депутати розпочали розгляд у другому читанні цього законопроєкту і правок до нього в середині листопада.