У п’ятницю Рада продовжить перезапуск Держбюро розслідувань

У п’ятницю Верховна Рада, крім планованої на цей день традиційно години запитань до уряду, планує, серед іншого, розглянути законопроєкти щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань, йдеться в порядку денному на сайті парламенту.

Серед очікуваних для розгляду є також питання щодо внесення змін до Податкового кодексу в частині вдосконалення адміністрування податків, щодо надання статусу та соцгарантій учасникам бойових дій, щодо запобігання і протидії політичній корупції тощо.

Верховна Рада 17 жовтня ухвалила у першому читанні президентський законопроєкт про внесення змін до закону «Про Державне бюро розслідувань» в частині вдосконалення його діяльності. Згідно з текстом законопроєкту, директора ДБР буде призначати президент за поданням конкурсної комісії без подання прем’єр-міністра. У чинному законі президент призначає директора ДБР за поданням голови уряду, відповідно до рішення конкурсної комісії.

Президентський законопроєкт також пропонує, щоб директор ДБР сам призначав і звільняв свого першого заступника і заступників, визначав їх обов’язки, вирішував питання про застосування, відповідно до рішення дисциплінарної комісії ДБР, дисциплінарних стягнень до працівників бюро.