У ДБР повідомили, що укомплектували підрозділ з розслідування «справ Майдану»

У Державному бюро розслідувань 11 січня повідомили, що 32 кандидатури слідчих та прокурорів Генеральної прокуратури України погоджені до переведення на посади в ДБР. Таким чином формування спеціального слідчого підрозділу у «справах Майдану» завершено, йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

«Ми забезпечили процесуальну участь цих фахівців в розслідуванні справ Майдану, результатів якого від нас очікує суспільство», – заявила тимчасова виконувачка обовязків директора ДБР Ірина Венедіктова.

Наприкінці минулого року генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідча група, що займалася «справами Майдану», не розформована і перейде до Державного бюро розслідування.

За даними ГПУ, до Державного бюро розслідувань, в якому створили спеціальний слідчий підрозділ для розслідування злочинів, пов’язаних із подіями на Майдані у 2013-2014 роках, відійде 50 проваджень, ще 43 – до Національного антикорупційного бюро. Решта проваджень будуть передані – до органів Національної поліції, СБУ і Державної податкової служби.