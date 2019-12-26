Слідчі у «справах Майдану» перейдуть до ДБР після призначення нового керівника – Рябошапка

Слідча група, що займалася «справами Майдану», не була розформована і перейде до Державного бюро розслідування після призначення його нового керівника. Про це на брифінгу у Києві розповів генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, відповідаючи на питання журналістів.

«Ця група не розвалилася. Є управління процесуальних керівників, яке є самостійним структурним підрозділом, яке вже зараз проводить слідчі дії… Вже в той час, коли ми втратили повноваження стосовно досудового розслідування, справи були в процесі передачі до ДБР. ДБР було утворено спеціальний підрозділ. Закон новий передбачає ще додаткові штатні одиниці для цього спеціального підрозділу, як тільки закон буде опублікувано, буде призначено керівника чи виконуючого обов’язки керівника ДБР, ми завершимо процес, пов’язаний з переходом тих слідчих чи прокурорів, які захочуть перейти в ДБР», – заявив прокурор.

Він додав, що людей, які займалися справами Майдану «втримують юридично» у прокуратурі безпосередньо до їхнього переходу у ДБР.

Верховна Рада України 3 грудня ухвалила закон, який передбачає перезавантаження Державного бюро розслідувань. Відповідне рішення підтримали 252 народних депутати.

Серед ухвалених правок, зокрема, дозвіл слідчим Генпрокуратури, які займалися справами Майдану, без конкурсу перейти на роботу до ДБР. Через цю правку адвокатка Євгенія Закревська оголосила голодування.