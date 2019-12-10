ВРП не звільнила суддю, рішення якого дозволило «Беркуту» штурмувати Майдан

Вища рада правосуддя під час свого засідання 10 грудня відмовилася звільнити суддю Окружного адміністративного суду Києва Євгена Аблова, який шість років тому уможливив штурм Майдану «беркутівцями».

Як повідомляє Центр протидії корупції, його покарали суворою доганою з позбавленням премій протягом трьох місяців. За таке рішення проголосували всі присутні 13 членів Вищої ради правосуддя.

10 грудня ВРП розглядала скаргу судді Аблова на рішення другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 8 квітня 2019 рокупро притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Активісти громадських організацій «Центр протидії корупції», Автомайдан та фундації DEJURE принесли на засідання ВРП фото з Майдану, «щоб нагадати членам ради, чим відомий Аблов і які наслідки мало для Революції Гідності».

Під будівлею ВРП відбувалася акція з вимогою звільнити суддю Аблова, який дав підставу «Беркуту» штурмувати Майдан у ніч з 10 на 11 грудня 2013 року.

Самого Аблова на засіданні ВРП не було, повідомляє ЦПК.

У квітні ВРП відсторонила Аблова від посади заступника голови Окружного адміністративного суду Києва.

Влітку цього року Генпрокуратура повідомила, що голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк і двоє його колег – Ігор Погрібніченко та Євген Аблов – отримали підозри у винесенні неправосудних рішень та втручанні в роботу судових органів, зокрема Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Національне антикорупційне бюро України 26 липня оприлюднило записи розмов, імовірно, суддів Окружного адміністративного суду Києва, зокрема голови цього суду Павла Вовка і його заступника Євгена Аблова. Це сталося після того, як співробітники НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва і в Суворовському районному суді Одеси.

У суді назвали обшуки НАБУ і ГПУ тиском.