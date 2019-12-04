Закревська про перезавантаження ДБР і справи Майдану: слідство ще не відновлене

Адвокатка Євгенія Закревська висловила задоволення ухваленням Верховною Радою закону про перезавантаження Державного бюро розслідувань, зокрема, правки про перехід у ДБР без конкурсу слідчих Генпрокуратури у справах Майдану, через яку вона оголошувала голодування. При цьому в коментарі Радіо Свобода вона наголосила, що слідство «від цього не відновилося», тому «не варто розслаблятися».

«Я дуже рада, що проголосували. Але не варто розслаблятись. Бо слідство від цього не відновилось. Слідство не відбувається вже 13 днів… Тобто це лише відносна перемога. Ми вже в мінусі. І потрібно дуже швидко і ефективно поновлювати слідство. Часу вже немає», – заявила Закревська.

За її словами, лише щоб відновити слідство, потрібно, щоб «президент підписав цей закон і одночасно затвердив нову структури ДБР, в якій вже буде управління у справах Майдану і призначив т.в.о. директора».

«Від того, хто це буде, багато що залежатиме. Якщо це раптом виявиться якийсь Андрій Смирнов чи ще хтось із кола Портнова (ексчиновника часів президентства Віктора Януковича) – то це шило на мило. Штат цього управління має бути 100 осіб – саме на таку кількість збільшили депутати штат ДБР і саме для справ Майдану. Тут вже відповідальність на т.в.о. Потрібно таки перевести залишки слідчих із ГПУ в це управління і на решту посад в ньому оголосити конкурс. Це все час», – заявляє адвокатка.

Закревська також назвала епізоди справ Майдану, по яких не лишилося слідчих Управління спеціальних розслідувань:

Розгін протестувальників 30 листопада 2013 року

Штурм Майдану 11 грудня 2013 року

Вбивства і поранення в січні 2014 року

Вбивства і поранення «тітушками» і правоохоронцями вдень 18 лютого 2014 року (в т.ч. давка в барикаді станції метро Хрещатик)

незаконні затримання, притягнення завідомо невинуватих до кримінальної відповідальності, обрання запобіжних заходів – тримання під вартою 18 лютого 2014 року

Незаконне фінансування правоохоронців

Події перед Хмельницьким СБУ 19 лютого 2014 року

Вбивство Сергієнка

Переслідування майданівців в Черкасах.

Адвокатка Євгенія Закревська оголосила 4 грудня, що вона припинила голодування, яке тримала через загрозу припинення розслідування справ Майдану.

Верховна Рада України 3 грудня ухвалила закон, який передбачає перезавантаження Державного бюро розслідувань. Серед ухвалених правок, зокрема, дозвіл слідчим Генпрокуратури, які займалися справами Майдану, без конкурсу перейти на роботу до ДБР. Через цю правку минулого тижня адвокатка Євгенія Закревська оголосила голодування.