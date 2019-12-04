Адвокатка Закревська припинила голодування

Адвокатка Євгенія Закревська оголосила 4 грудня, що вона припинила голодування, яке тримала через загрозу припинення розслідування справ Майдану.

«Зупиняємо голодування, але не припиняємо контролювати виконання владою плану дій по відновленню слідства у справах Майдану і не втрачаємо суспільної уваги над цими справами. Як тільки зникає увага суспільства – зникає пріоритет для влади, і починається колапс», – зазначила вона.

Вона додала, що тепер треба вимагати підписання ухваленого закону про перезавантаження ДБР президентом, а також указу глави держави про затвердження нової структури ДБР, зі створеним новим управління у справах Майдану.

Верховна Рада України 3 грудня ухвалила закон, який передбачає перезавантаження Державного бюро розслідувань. Відповідне рішення підтримали 252 народних депутати.

Серед ухвалених правок, зокрема, дозвіл слідчим Генпрокуратури, які займалися справами Майдану, без конкурсу перейти на роботу до ДБР. Через цю правку минулого тижня адвокатка Євгенія Закревська оголосила голодування.