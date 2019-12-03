Слідчі «працюють на межі можливого» – Труба про ДБР

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба прокоментував ухвалення Верховною Радою закону, який стосується діяльності ДБР.

«Надважливі норми про збільшення кількості працівників та територіальних управлінь були виключені з першочергової версії закону. Ці норми створили би мінімально можливі умови для нормальної роботи слідчих підрозділів, адже наразі вони працюють на межі можливого. Коли одне теруправління охоплює 3-4-5 областей, на одного слідчого – по 100 проваджень, а обласних представництв немає», – написав Труба в своєму телеграм-каналі.

Верховна Рада України 3 грудня ухвалила закон, який передбачає перезавантаження Державного бюро розслідувань. Відповідне рішення підтримали 252 народних депутати.

Серед ухвалених правок, зокрема, дозвіл слідчим Генпрокуратури, які займалися справами Майдану, без конкурсу перейти на роботу до ДБР. Через цю правку минулого тижня адвокатка Євгенія Закревська оголосила голодування.

17 жовтня Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроєкт про внесення змін до закону «Про Державне бюро розслідувань» в частині вдосконалення його діяльності.

Згідно з текстом законопроєкту, директора ДБР буде призначати президент за поданням конкурсної комісії без подання прем’єр-міністра. У чинному законі президент призначає директора ДБР за поданням голови уряду, відповідно до рішення конкурсної комісії.

Президентський законопроєкт також пропонує, щоб директор ДБР сам призначав і звільняв свого першого заступника і заступників, визначав їх обов’язки, вирішував питання про застосування, відповідно до рішення дисциплінарної комісії ДБР, дисциплінарних стягнень до працівників бюро.

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