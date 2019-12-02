Звіробій просить ДБР прояснити її процесуальний статус у кримінальному провадженні

Блогерка і волонтерка Маруся Звіробій подала заяву до Державного бюро розслідувань з проханням повідомити її процесуальний статус у кримінальному провадженні. Про це Звіробій розповіла журналістам після відвідування ДБР разом зі своїм адвокатом.

Звіробій також хоче знати, які негласні слідчі дії були проведені в рамках провадження.

Блогер охарактеризувала слідчого як «нормального парня». При цьому директор ДБР Роман Труба на думку Звіробій діє «по бєспрєдєлу» і має піти у відставку.

28 листопада співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до квартири Олени Біленької, яка відома як блогерка Маруся Звіробій. За два дні до того, ДБР скерувало до Генпрокуратури проєкт підозри народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та Марусі Звіробій. На думку слідства, 26 жовтня Федина та Звіробій висловлювали погрози вбивством, адресовані президенту Зеленському. Обидві підрозрювані відкидають звинувачення.

Маруся Звіробій (справжнє ім’я Олена Біленька) – нагороджена волонтерською відзнакою «Народний герой України»; учасниця Революції гідності, ініціаторка проєкту «Допомога пораненим Майдану»; влітку 2014 року на волонтерський засадах організувала полігон, на якому інструктори навчали початковій військовій підготовці тих, хто добровільно йшов на фронт; пізніше полігон став центром підготовки контрактників десантно-штурмових військ, а його випускників почали називати «Марусиними ведмедями»; військовослужбовець ЗСУ та Національної гвардії України; звільнена в запас за станом здоров’я.