Радіо Свобода Daily: Маруся Звіробій розповіла, що вилучили у неї під час обшуків

Маруся Звіробій розповіла про результати обшуків у неї вдома​

Блогерка та волонтерка Маруся Звіробій повідомила, що правоохоронці під час обшуку в неї вдома забрали телефон, зброю та блокнот.

«Телефон забрали, зброю забрали. Блокнот з емблемою десантно-штурмових військ забрали. Там, між іншим, номер начальника розвідки. Так що, якщо йому буде хтось дивний дзвонити – нехай не дивується», – сказала Маруся Звіробій журналістам у Київській області.

Вона наголосила, що вилучена зброя була зареєстрованою.

Зранку 28 листопада співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до помешкання громадянки України Олени Біленької, більше відомої користувачам соцмереж як блогерка Маруся Звіробій.

За два дні до цього ДБР направило до Генеральної прокуратури України проєкт підозри народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та Марусі Звіробій. Обидві жінки вважають провадження переслідуванням.

На думку слідства, 26 жовтня Федина та Звіробій висловлювали погрози вбивством, адресовані Зеленському.

Більше про інцидент читайте тут.

Радіо Свобода також зібрало перші реакції на обшуки в Марусі Звіробій. Читайте їх у матеріалі.

Оснащення для агресора. Як завод родини ексміністра-втікача виробляє обладнання для оборонних підприємств Росії

Політичне життя в Україні розвивається настільки стрімко, що прізвища державних діячів, які ще п'ять років тому не сходили з новинних стрічок, багато хто вже може і не пригадати. Окупація Росією Криму, АТО на сході України, яке мало тривати години, і надії на нового президента у 2014-му. Проте у підсумку – корупційні скандали і таємні зустрічі під покровом ночі. У 2019-му – нові надії на вже нового президента. Але знову – корупційні скандали і таємні нічні зустрічі.

Ця історія – про те, що залишається непоміченим через невпинну круговерть скандалів і політичних подій. Ця історія про те, як протягом п'яти років українські правоохоронці шукали міністра-втікача – якого, до речі, шукають і досі. І про те, як підприємство родини цього ексміністра протягом п'яти років успішно постачає в Росію обладнання, яке потім опиняється на оборонних підприємствах країни, яку Україна офіційно визнала агресором.

Перше розслідування в межах циклу програм «Схеми в регіонах» – із Сумщини.

Зеркаль написала заяву про звільнення з посади заступника міністра закордонних справ

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що написала заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

«Кожен з нас пише «книгу свого життя». Ці книги складаються з глав, розділів та підрозділів. Сьогодні в моїй книзі я ставлю три крапки на завершенні глави, яку я писала останні п’ять з половиною років. Ця глава насичена безпрецедентною кількістю подій, різних за характером, змістом та впливом на мене та на світ. Мені пощастило писати цю главу разом з людьми, які були поруч у боротьбі за Гідність та Свободу. Для нас це не просто слова, це принципи нашого життя. Ніхто не давав нам доручення і не примушував працювати, ми просто робили те, що вважали за необхідне, нам було небайдуже і ми досягала результату. Нам є чим пишатися і є про що розповісти», – написала Зеркаль на сторінці у фейсбуці.

Олена Зеркаль зазначила, що йде з посади заступника міністра закордонних справ, але залишається дипломатом.

У Мін’юсті планують дозволити роботу приватних СІЗО

Міністерство юстиції розглядає запуск приватних слідчих ізоляторів як один із заходів для покращення роботи пенітенціарної системи, заявив голова міністерства Денис Малюська на презентації планів свого відомства.

У заяві, яку цитує пресслужба Кабінету міністрів, Малюська припускає появу платних закладів для утримання, прибуток від яких можна буде спрямувати на державні ізолятори.

«Ми плануємо спробувати дати можливість працювати приватним СІЗО. По суті, це буде щось на зразок готелів, які добре охороняються, де особи, у яких є кошти, зможуть перебувати і очікувати вирок суду. За рахунок цих коштів частково ми зможемо покривати витрати і перебування осіб, які будуть перебувати в звичайних СІЗО. Спробуємо це зробити хоча б на одному пілотному проекті і побачимо, наскільки ця бізнес-модель працює, і в подальшому будемо намагатися розширити цей експеримент, якщо він виявиться успішним, на всю територію України», – сказав міністр.

Він додав, що такі зміни потребуватимуть і змін у законодавстві.

ДТП з дитячим омбудсменом: Кулеба повідомив, що його у лікарні відвідав водій іншого авто

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що його у лікарні відвідав водій іншого автомобіля, що постраждав у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася 24 листопада.

«З моменту страшного ДТП пройшло 4 дні. Це були неймовірно тяжкі дні як морально, так і фізично. З вірою в Бога сподіваюсь, що все згодом буде добре. З самого початку я запитую і хвилююся про стан водія іншої автівки. Дякую своїм родичам та друзям, які допомагають. Водій іншої автівки Вадим вже вдома, і сьогодні відвідав мене у лікарні, щоб дізнатись про мій стан та про стан моїх дітей. Каже, що почувається добре і готовий повернутись до роботи», – написав Кулеба на сторінці у фейсбуці.

Він розмістив фото із лікарняної палати і подякував за підтримку.

До суду передали справу на секретаря міськради Борисполя, якого Зеленський назвав «розбійником»

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка, якого президент Володимир Зеленський назвав «розбійником».

«Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні про обвинувачення секретаря Бориспільської міської ради у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство). Зокрема, вказаний посадовець 29 серпня поточного року у приміщенні Бориспільської міської ради Київської області, без будь-якого пояснення, наніс потерпілому тілесні ушкодження, виражаючись при цьому нецензурною лайкою у присутності інших осіб», – йдеться в повідомленні прокуратури Київської області.

У відомстві заявили, що вказані дії караються штрафом або арештом до шести місяців, чи обмеженням волі до п’яти років.

У Перемишлі ліквідували вулицю на честь єпископа УГКЦ. Українська громада обурена

28 листопада у Польщі депутати Ради міста Перемишля скасували назву вулиці на честь єпископа Української греко-католицької церкви Йосафата Коциловського (1876–1947) і приєднали її до прилеглої вулиці імені греко-католицького єпископа Івана Снігурського (1784–1847). Таке рішення обурило українську громаду в Перемишлі, зреагували на це і в Україні. Чим «не догодив» єпископ Йосафат Коциловський, якого проголосив блаженним Іван Павло ІІ, депутатам Перемишля? Читайте тут.

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