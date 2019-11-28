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28 листопада 2019, Київ 20:32
Політика

Маруся Звіробій повторила погрози Зеленському після обшуків ДБР

Маруся Звіробій

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Для блогерки та волонтерки Марусі Звіробій ранок 28 листопада розпочався із обшуку. ДБР та СБУ прийшли до неї через відео, в якому вона та депутатка Софія Федина висловлювали, як стверджують у цих установах, погрози президенту Володимиру Зеленському.

«Будемо ламати двері. Я вас попереджаю останній раз», – так слідчий ДБР намагався переконати Марусю Звіробій дозволити розпочати їм обшук в її помешканні.

Для цього правоохоронці привели з собою і понятих. Утім, представляти їх не поспішали:

– Ви хто, жіночко? – запитувала Звіробій в однієї з понятих.

– Зараз будуть представлятися, – відповідав слідчий.

– Прізвище скажіть, – наполягала волонтерка.

– Троцина Олена Миколаївна, – відповіла понята.

– Представлятись будуть по моїй команді, – наголошував представник ДБР.

Увесь перебіг подій сама Звіробій транслювала наживо у фейсбуці.

Аж поки на третій хвилині візиту правоохоронці не почали вимагати у неї телефон.

– Скажіть мені, що ви шукаєте, і я віддам вам мобільний телефон, – відповідала Звіробій.

– Мобільний телефон, – пояснював слідчий.

– Може, ви не шукаєте мобільний телефон, – зауважила волонтерка.

– Подивіться в ухвалі, будь ласка, – наполягав він.

У ДБР Радіо Свобода відмовились повідомити подробиці обшуку в Звіробій. Сама вона тим часом розповіла: окрім телефонів оперативники вилучили ще й зброю.

«В ухвалі не було вказано, що вони мають забрати мою зброю. Кажуть, що просрочена, але це не їхня справа взагалі», – наголошує Звіробій.

Блокнот із емблемою десантно-штурмових військ також опинився серед вилучених у неї речей

«Там, між іншим, номер телефону начальника розвідки. Якщо йому буде хтось дивний телефонувати, хай не дивується», – так прокоментувала це жінка.

При цьому Звіробій називає усе політичним переслідуванням.

Причина – відео від 26 жовтня, в якому вона та депутатка і волонтер Софія Федина розкритикували розмову Зеленського з добровольцем у Золотому.

Тоді Звіробій, зокрема, наголошувала: «Ти робиш таку шкоду цій країні, що всі бажають, щоб ти здох і просто обговорюють, яким чином: чи тебе повісить краще, чи тебе застрелить краще, чи там граната зірветься десь».

Після цієї заяви миттєво вибухнув скандал.

Дехто – зокрема, «слуги народу» – побачив у цій розмові прямі погрози президенту.

Так, 29 жовтня депутат фракції «Слуга народу» Микита Потураєв наголошував: «Це що: вільна думка і свобода слова, коли публічно лунають заклики до заколоту, до знищення верховного головнокомандувача та голови держави?»

Зрештою, 1 листопада саме за звернення одного зі «слуг» – Олександра Качури – ГПУ відкрила провадження щодо Звіробій і Федини. А вже через кілька тижнів – 26 листопада, – ДБР направило до Генпрокуратури проект підозри їм. На думку слідства, жінки погрожували у своєму відео вбивством президенту.

Чи чекати подібного обшуку депутатці Софії Федині? Ні ДБР, ні сама вона відповісти на це питання не можуть.

Водночас в обшуку помешкання Звіробій Софія Федина бачить повернення методів НКВД: «Вони прийшли в шостій ранку. Вони погрожували вибивати двері, хоча ніхто не відмовлявся їх відчиняти. Вони не дозволяли контактувати з адвокатами чи подзвонити ще комусь. Це – дичайше хамство і насильницький режим. Це все показує, наскільки зараз намагаються закрутити гайки, щоби іншим було не повадно».

Чи справді провадження щодо Федини і Звіробій є свідченням боротьби чинної влади з інакодумцями? Про це Радіо Свобода запитало в політолога Олега Саакяна.

«Я би не казав тут точно про політичні переслідування, але вибірковість правосуддя в цьому випадку цілком вірогідно має місце. У нас дуже часто допускаються різні випади в політичних перепалках, в оцінках дій тих чи інших публічних осіб. І подекуди вони носять факт погроз або натяків на погрози. І можна 5-10 (років – ред.) набрати», – говорить Саакян.

Тим часом Маруся Звіробій після проведених 28 листопада обшуків у її помешканні зробила нові погрози на адресу президента.

«Якщо ти думаєш, що з тобою те не станеться, бо ти мені замовив обшук вдома у моєї бабусі, то ти помиляєшся: станеться все так, як ми сказали. І нєхрєн вести себе так з людьми, які захищають батьківщину», – наголошує Звіробій.

Як саме такі заяви можуть вплинути на перебіг справи? Поки що в ДБР не можуть відповісти на це питання.

«Наразі важко спрогнозувати. Люди, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, зараз на виїздах. Вони працюють. І вони точно зараз не дадуть відповідь оперативно на це питання», – пояснила речниця Держбюро розслідувань Анжеліка Іванова.

Нині ж, окрім обшуку в будинку Марусі Звіробій, також вже відбувся один допит Софії Федини. Утім, про що саме у неї була розмова зі слідчими, невідомо. Каже, це – таємниця слідства.

ДОВІДКА:

Маруся Звіробій (справжнє ім’я Олена Біленька) – нагороджена волонтерською відзнакою «Народний герой України»; учасниця Революції гідності, ініціаторка проєкту «Допомога пораненим Майдану»; влітку 2014 року на волонтерський засадах організувала полігон, на якому інструктори навчали початковій військовій підготовці тих, хто добровільно йшов на фронт; пізніше полігон став центром підготовки контрактників десантно-штурмових військ, а його випускників почали називати «Марусиними ведмедями»; військовослужбовець ЗСУ та Національної гвардії України; звільнена в запас за станом здоров'я.

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