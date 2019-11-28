«Повернення епохи Януковича»: соцмережі про обшук у Марусі Звіробій

Співробітники Державного бюро розслідувань зранку 28 листопада прийшли з обшуком до помешкання громадянки України Олени Біленької, більш відомою вона є користувачам соцмереж як блогерка Маруся Звіробій. Про це стало відомо з трансляції тривалістю близько трьох хвилин, яку на початку обшуку вела сама Звіробій.

На думку слідства, 26 жовтня народна депутатка Софія Федина та Маруся Звіробій висловлювали погрози вбивством, адресовані Зеленському. Тоді вони провели трансляцію у соцмережах, у якій розкритикували події, пов’язані з візитом президента Володимира Зеленського у Золоте.

Як реагують на обшуки в соціальних мережах? Радіо Свобода зібрало реакції політиків та користувачів соціальних мереж.

Ще 26 листопада Державне бюро розслідувань направило до Генеральної прокуратури України проєкт підозри народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій через відео, опубліковане у соціальних мережах. На них Федина та Звіробій різко висловлювались на адресу президента України Володимира Зеленського.

Звіробій, звертаючись до українського президента, заявила, що «там взагалі люди контужені на війні» і «вони тебе підірвуть, я тобі обіцяю», а Федина сказала, що «там ненароком може розірватися граната, а знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково».

У соцмережах спільноти «Останній блокпост. #Ні_Капітуляції» були оприлюднені відеозаписи спілкування Зеленського з людьми в камуфляжі, які назвалися добровольцями, в селищі Золоте-4 – частині міста Золотого на Луганщині, де через кілька днів відбулося розведення військ. Під час спілкування Зеленський, зокрема, вимагав від співрозмовників «прибрати зброю».

28 листопада Маруся Звіробій у прямій трансляції на своїй сторінці у фейсбуці транслювала обшук у своєму помешканні.

На відео чути голос чоловіка, який називає себе слідчим ДБР Ігорем Ковизою.

«Для забезпечення безпеки присутні оперативні співробітники СБУ та представники спецпідрозділу «Альфа». Я – слідчий Державного бюро розслідувань Ковиза Ігор Анатолійович. На даний час розпочинаємо слідчу дію – обшук. Ухвала вам вручена, ознайомтесь, будь ласка. Будь ласка, віддайте свій мобільний телефон і мобільні телефони всіх учасників. Мобільний телефон віддайте, він зазначений в ухвалі», – сказав слідчий, після цього через деякий час трансляція переривається.

У Державному бюро розслідувань Радіо Свобода підтвердили факт обшуку, але відмовилися повідомити подробиці. Також у ДБР відмовилися уточнити, чи відбудеться аналогічний обшук у депутатки Верховної Ради Софії Федини, пославшись на таємницю слідства.

Народна депутатка партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко назвала цю ситуацію «кінцем епохи гідності»: «Ми стрімко будуємо поліцейську державу. На страхах, залякуванні, арештах, конфіскаціях, тиску, під улюкання натовпу».

Раніше, 1 листопада, «Європейська солідарність» назвала провадження ДБР щодо Федини і Звіробій переслідуванням.

Ще одна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Фріз написала: «За висловлювання чи блоги саджають сьогодні в Росії. Зрозуміло, куди тягне нас панЗе!».

Телеведуча Яніна Соколова порівнює обшуки у Марусі Звіробій із 30-ми роками ХХ століття:

І не лише Яніна Соколова проводить паралелі із подіями першої половини ХХ століття:

Рекрутер Сергій Марченко також звернувся до президента Зеленського: «Ви можете зараз посадити Марусю Звіробій. Або потріпати їй пів року нерви і впаяти умовно, демонструючи свою великодушність... Але ви ніколи не зміните одного простого факту: в той час, як на фронті гинули українці, Маруся поклала своє життя на боротьбу з агресором, а ви поклали свій ч... на рояль».

Волонтер Мирослав Гай також виступив на підтримку Звіробій:

Український політик В'ячеслав Кириленко назвав обшуки у Звіробій поверненням часів Віктора Януковича, експрезидента України, який втік до Росії:

Колишній очільник Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян саркастично назвав Марусю Звіробій «головною загрозою Україні»:

Втім, ще до обшуків багато користувачів соціальних мереж обговорювали можливість притягнення до відповідальності Софії Федини та Марусі Звіробій:

З цією позицією погоджуються й інші дописувачі, які вважають обшуки логічною реакцією на висловлювання Марусі Звіробій: