ДБР: до прокуратури направили проєкт підозри депутатці Федині через погрози Зеленському

Державне бюро розслідувань направило до Генеральної прокуратури України проєкт підозри народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій. Їм інкримінують погрозу вбивством на адресу президента України Володимира Зеленського.

Прокуратурі також подали проєкт подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення Федини до кримінальної відповідальності.

На думку слідства, 26 жовтня Федина та Звіробій висловлювали погрози вбивством, адресовані Зеленському.

Тоді вони провели трансляцію у соцмережах, у якій розкритикували події, пов’язані з візитом президента Володимира Зеленського у Золоте. На цьому відео Звіробій, звертаючись до українського президента, заявила, що «там взагалі люди контужені на війні» і «вони тебе підірвуть, я тобі обіцяю», а Федина сказала, що «там ненароком може розірватися граната, а знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково».

У соцмережах спільноти «Останній блокпост. #Ні_Капітуляції» були оприлюднені відеозаписи спілкування Зеленського з людьми в камуфляжі, які назвалися добровольцями, в селищі Золоте-4 – частині міста Золотого на Луганщині, де через кілька днів відбулося розведення військ. Під час спілкування Зеленський, зокрема, вимагав від співрозмовників «прибрати зброю».

1 листопада «Європейська солідарність» назвала провадження ДБР щодо Федини і Звіробій переслідуванням.