«Євросолідарність» назвала політичним переслідуванням провадження ДБР щодо висловлювання Федини і Звіробій

Парламентська фракція «Європейська солідарність» оприлюднила заяву, у якій назвала політичним переслідуванням та порушенням свободи слова початок провадження щодо заяв у стрімі на фейсбуці депутатки цієї політичної сили Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій і закликала закрити згадане провадження.

«Теперішній президент, як ніхто інший користувався повною свободою слова. Його ніхто не переслідував ні за сцени розстрілу парламенту, ні за похорони діючого глави держави, ні за порівняння України з повією. Навіть такі екстравагантні форми критики безкарно існували, бо справжня свобода слова є надбанням України, що відрізняє її від Росії та інших недемократичних країн», – мовиться на сайті згаданої політичної сили.

Раніше народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура написав на своїй сторінці, що щодо заяв Федини і Звіробій почали провадження.

«Передайте хтось Звіробій і Федині номер кримінального провадження (42019000000002276) щодо їх закликів до вбивства людини і повалення державної влади», – зазначив він.

Наявність провадження підтвердив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, наголосивши, що йдеться про «фактову справу за цим повідомленням у фейсбуці».

«Провадження було відкрито у понеділок, там очевидні ознаки злочину, і за цими ознаками було відкрито справу. Здається, ДБР зараз розслідує», – сказав він.

26 жовтня Софія Федина і Маруся Звіробій провели трансляцію у соцмережах, у якій розкритикували події, пов’язані з візитом президента Володимира Зеленського у Золоте. На цьому відео Звіробій заявила, звертаючись до українського президента, що «там взагалі люди контужені на війні» і «вони тебе підірвуть, я тобі обіцяю», а Федина сказала, що «там ненароком може розірватися граната, а знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково».

26 жовтня в соцмережах спільноти «Останній блокпост. #Ні_Капітуляції» були оприлюднені відеозаписи спілкування Зеленського з людьми в камуфляжі, які назвалися добровольцями, в селищі Золоте-4 – частині міста Золотого на Луганщині, яка має стати одним із місць розведення військ. Під час спілкування Зеленський, зокрема, вимагав від співрозмовників «прибрати зброю».

Він також стверджував, що мирні мешканці «хочуть розведення військ», із чим не погоджувалися добровольці.