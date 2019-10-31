ООС: 1 боєць ЗСУ поранений, понад 20 військових через розведення сил переміщені на нові позиції

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби вісім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого поранень зазнав один український військовослужбовець. Повідомляється, що стріляли бойовики з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

«Триває третя доба процесу розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. В рамках цих заходів 21 український військовослужбовець перемістився на нові позиції», – йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією бойовики на своїх ресурсах інформації про обстріли з початку поточної доби на захоплених ними територіях не наводять.

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині.

30 жовтня українська сторона СЦКК заявила, що перед початком розведення сил і засобів підтримувані Росією бойовики не дотримали умови про відсутність обстрілів поблизу Золотого в Луганській області упродовж семи днів.

31 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що 4 листопада має початися розведення сил у Петрівському Донецької області.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.