ООС: 1 боєць ЗСУ поранений, понад 20 військових через розведення сил переміщені на нові позиції

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби вісім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого поранень зазнав один український військовослужбовець. Повідомляється, що стріляли бойовики з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
«Триває третя доба процесу розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. В рамках цих заходів 21 український військовослужбовець перемістився на нові позиції», – йдеться в повідомленні.
Підтримувані Росією бойовики на своїх ресурсах інформації про обстріли з початку поточної доби на захоплених ними територіях не наводять.
29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині.
30 жовтня українська сторона СЦКК заявила, що перед початком розведення сил і засобів підтримувані Росією бойовики не дотримали умови про відсутність обстрілів поблизу Золотого в Луганській області упродовж семи днів.
31 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що 4 листопада має початися розведення сил у Петрівському Донецької області.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ