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31 жовтня 2019, Київ 11:52
Новини | Події

Поліція розповіла про ситуацію в Золотому-4 після початку відведення військ

Боєць ЗСУ неподалік міста Золоте-4 на Луганщині, 10 червня 2019 року

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Піші та мобільні наряди цілодобово патрулюють Золоте-4 Луганської області після початку відведення сил і засобів, повідомила пресслужба Національної поліції України.

«Ми контролюємо весь периметр під’їзду та виїзду із селища, патрулюємо вулиці. Тобто зусилля поліцейських спрямовані на забезпечення правопорядку. Ми охороняємо громадський спокій», – розповів заступник голови Національної поліції Вадим Троян.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України домовилися про початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня.

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині.

30 жовтня українська сторона СЦКК заявила, що перед початком розведення сил і засобів підтримувані Росією бойовики не дотримали умови про відсутність обстрілів поблизу Золотого в Луганській області упродовж семи днів.

/**/ /**/ Під час акції «Ні кроку назад!» біля Офісу президента України проти відведення українських військ від лінії розмежування на Донбасі. Київ, 29 жовтня 2019 року
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