Керівник прес-центру ООС розповів про деталі розведення сил поблизу Золотого

Українські військові та підтримувані Росією бойовики на ділянці розведення сил в Золотому відійшли на 1 кілометр від попередніх позицій. Про це в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії повідомив керівник прес-центру ООС Андрій Агеєв. За його словами, процес розведення сил і засобів проходить дзеркально.

Полковник наголосив, що цю інформацію надали військовим в моніторинговій місії ОБСЄ.

«Процес розведення відбувається дзеркально. Тобто одночасно українських сил і засобів та сил противника. Ми не ведемо прямих переговорів з противником, але ми маємо цю інформацію виключно завдяки переговорам з представниками моніторингової місії ОБСЄ. Ми не визнаємо угруповання «ЛДНР», – заявив Агеєв.

Спікер також зазначив, що українська сторона не залишає без допомоги людей в населених пунктах, що знаходяться на ділянці розведення.

«Ми не залишаємо своїх людей, ми не залишаємо наших українців. Наші представники цивільно-військового співробітництва, Нацгвардія, Нацполіція тримають все це діло на контролі. Вони переймаються проблемами кожного і намагається по максимуму їх вирішувати», – наголосив керівник прес-центру ООС.

У вечірньому зведенні штабу ООС заявили про завершення розведення сил поблизу Золотого-4.

1 листопада міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення сил у Золотому-4 Луганської області практично завершилося. При цьому дату розведення сил і засобів у Петрівському Донецької області переглянуть через обстріли 30 жовтня.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України домовилися про початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня.

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині.

30 жовтня українська сторона СЦКК заявила, що перед початком розведення сил і засобів підтримувані Росією бойовики не дотримали умови про відсутність обстрілів поблизу Золотого в Луганській області упродовж семи днів.

31 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення сил у Петрівському повинне початися 4 листопада.