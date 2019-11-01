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01 листопада 2019, Київ 19:51
Новини | Суспільство

Завершилось розведення сил поблизу Золотого-4 на Луганщині – штаб ООС

За даними штабу, розведення верифікувала місія ОБСЄ

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Штаб Операції об’єднаних сил заявив про завершення дзверкального розведення сил на ділянці №2 поблизу населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

«Представники СММ ОБСЄ, зокрема і з використанням безпілотників, виконали верифікацію проведених нами заходів», – йдеться у заяві на фейсбук-сторінці штабу.

За цими даними, однак,за поточну добу зафіксовано 5 обстрілів позицій українських військових: поблизу Старогнатівки, Новогнатівки, Майорська та Луганського на Донеччині. Як повідомляється, втрат серед українських військових не було.

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Угруповання «ДНР» вечірніх зведень за добу наразі не публікувала, але заявила про поранення цивільного внаслідок обстрілу селища Спартак на північ від Донецька.

Представники угруповання «ЛНР» заявили про один обстріл їхніх позицій за добу 1 листопада.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України домовилися про початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня.

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині.

30 жовтня українська сторона СЦКК заявила, що перед початком розведення сил і засобів підтримувані Росією бойовики не дотримали умови про відсутність обстрілів поблизу Золотого в Луганській області упродовж семи днів.

31 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення сил у Петрівському повинне початися 4 листопада.

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