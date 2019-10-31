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31 жовтня 2019, Київ 16:28
Донбас.Реалії

Из зоны боевых действий эвакуировали табун лошадей: репортаж

Марина Панюшкина і Аліса Журик, які вивезли табун коней із зони бойових дій

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Табун лошадей из-под Авдеевки вывезли две запорожанки. Они пробовали достучаться в разные инстанции, чтобы помочь животным, живущим в зоне боевых действий. Но, не получив нигде поддержки – решили действовать сами. Собственник табуна, который раньше уже безуспешно пытался организовать эвакуацию, с сомнением отнесся к идее, но помощь принял. Теперь лошади обживаются на новом месте под Запорожьем. Там их проведало Радио Донбасс.Реалии.

Коні з-під Авдїївки переїхали під Запоріжжя
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Коні з-під Авдїївки переїхали під Запоріжжя

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ЗАВАНТАЖИТИ

22 лошади из села под Авдеевкой около месяца уже живут без звуков обстрелов на безопасной территории. В село Георгиевское под Запорожьем их перевезли из Донбасса две женщины – Марина Панюшкина и Алиса Журик.

Знакомство с табуном началось с увлечения матери и дочери конным споротом и желания купить собственного коня. В 2015 году Марина набрала номер из одного из старых интернет-объявлений о продаже верховых лошадей и, как оказалось, дозвонилась на охваченный войной Донбасс.

«В то время там, это 2015 год, были обстрелы, и понято, что никакой инфраструктуры, никакой деятельности там особо не велось практически. Я просто сказала человеку: «Наверное, вам эти деньги больше нужны, потому что я лошадь все равно куплю – у вас или в каком-то другом месте». Пару дней подумал и сам перезвонил: «Вот за меньше не продам – приезжайте», – вспоминает Марина Панюшкина.

Так у женщин появилась кобыла из Донбасса.

Коні-переселенці
Коні-переселенці

«Можешь представить, что такое перевезти табун лошадей?!»

Мать и дочь продолжили общаться из собственником табуна. Марина говорит, что в телефонных разговорах не раз возникал вопрос – почему он не уезжает из Авдеевки.

«Та вот сейчас перехожу от воронки к воронке. Под одной рукой – матрас, в другой – термос. Каждую ночь старюсь ночевать в другой воронке по принципу, что в одну воронку дважды не падает», – рассказывал он им.

А они все спрашивали: почему не уезжаете, почему не увозите?

«Один раз, – он говорит, – я уже вывез отсюда лошадей, и через полгода нам сказали: возвращайтесь обратно, потому что мы в этом комплексе будем теперь разводить свиней. Он меня по телефону спрашивает: «Ты себе можешь представить, что такое перевезти табун лошадей?», – рассказывает Марина.

Табун, вивезений з-під обстрілів
Табун, вивезений з-під обстрілів

«Я плакала и просила: «Гранка, пожалуйста, наберись сил»

Жизнь в зоне боевых действий наложила свой отпечаток на самих животных.

Марина показывает одну из лошадей. Говорит, по приезду в Георгиевское она сначала отказывалась есть.

«Два года назад фактически была бездыханная – на обочине дороги ее сбил БТР. Кроме всего прочего, там еще осколочное ранение глаза. Я висела у нее на шее, плакала и просила: «Гранка, пожалуйста, наберись сил». Может, они слов и не понимают, но они чувствуют ту энергетику, которая от тебя идет. Потом я ей немного поколола витамин. Она начала есть. Начала гонять других лошадей», – рассказывает женщина.

Идея перевезти лошадей под Запорожье возникла не сразу. В начале женщины хотели обеспечить табун кормом – планировали закупить несколько тонн овса и отправить его под Авдеевку, однако перевозчиков, согласных его доставить, не нашлось.

Марина и Алиса также обращались с просьбой о помощи в разные инстанции и учреждения, однако нигде не нашли поддержки.

И тогда женщины решила собственными силами эвакуировать табун. Купили в селе под Запорожьем старый дом с постройками и двором, чтобы разместить коней и начали перевозить табун.

Лошадей перевозили в несколько приемов

«С перевозчиком было сложно. Все запорожские перевозчики отказались ехать по разным причинам: у кого-то поломалась машина, кто-то просто побоялся ехать в «серую зону». Мы нашли только перевозчика из Славянска», – говорит Алиса Журик.

Сейчас Марина постоянно живет в Георгиевском и ухаживает за лошадьми. Ей в свободное время помогают знакомые и волонтеры.

Среди них – Юлия Мазуренко из соседнего Левшино.

Девушка привезла яблоки своей любимице – беременной лошади Деличии. Говорит, что сначала, увидев пост Алисы в соцсетях с обращением о помощи, отнеслась к нему с недоверием.

«Потом подумала, если это недалеко, чем черт не шутит, поеду, посмотрю, с меня же не убудет. Приезжаю, а Маринка здесь одна: руками выгребает мусор с чердаков, выгребает пепел лопатами без тачки, без ничего. Это все носится мешками. Я так посмотрела на это дело – вернулась домой за тачками, за нормальными лопатами и впряглась вместе с ней», – делиться Юлия.

Муж Юлии, Сергей, также помогает обустроить старое помещение под конюшню. В Георгиевском – рады любой помощи.

Коні-переселенці з Донбасу
Коні-переселенці з Донбасу

Алиса показывает ангар, где хранят тюки сена – через дыры в крыше можно увидеть небо. Это большая проблема – сено для лошадей должно быть сухим. После ремонта в это более просторное помещение хотят перевести лошадей.

«Им пока тесно. И нам нужно здесь сделать крышу для того, чтобы: первый вариант – их всех сюда разместить и сено переместить туда; либо сено, потому что некоторые тюки сена начинают гнить, и лошадям нельзя прогнившее сено, потому что они могут отравиться. Здесь проблема катастрофическая – это крыша и свет», – рассказывает девушка.

А еще на подворье, рассказывает Алиса, нужно сделать «левады» – зоны для отдельного выгула жеребцов, кормушки и скважину, чтоб была постоянная возможность поить коней – и для всего этого нужны рабочие руки.

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(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).

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