(Друкуємо мовою оригіналу)

Табун лошадей из-под Авдеевки вывезли две запорожанки. Они пробовали достучаться в разные инстанции, чтобы помочь животным, живущим в зоне боевых действий. Но, не получив нигде поддержки – решили действовать сами. Собственник табуна, который раньше уже безуспешно пытался организовать эвакуацию, с сомнением отнесся к идее​, но помощь принял. Теперь лошади обживаются на новом месте под Запорожьем. Там их проведало Радио Донбасс.Реалии.

22 лошади из села под Авдеевкой около месяца уже живут без звуков обстрелов на безопасной территории. В село Георгиевское под Запорожьем их перевезли из Донбасса две женщины – Марина Панюшкина и Алиса Журик.

Знакомство с табуном началось с увлечения матери и дочери конным споротом и желания купить собственного коня. В 2015 году Марина набрала номер из одного из старых интернет-объявлений о продаже верховых лошадей и, как оказалось, дозвонилась на охваченный войной Донбасс.

«В то время там, это 2015 год, были обстрелы, и понято, что никакой инфраструктуры, никакой деятельности там особо не велось практически. Я просто сказала человеку: «Наверное, вам эти деньги больше нужны, потому что я лошадь все равно куплю – у вас или в каком-то другом месте». Пару дней подумал и сам перезвонил: «Вот за меньше не продам – приезжайте», – вспоминает Марина Панюшкина.

Так у женщин появилась кобыла из Донбасса.

«Можешь представить, что такое перевезти табун лошадей?!»

Мать и дочь продолжили общаться из собственником табуна. Марина говорит, что в телефонных разговорах не раз возникал вопрос – почему он не уезжает из Авдеевки.

«Та вот сейчас перехожу от воронки к воронке. Под одной рукой – матрас, в другой – термос. Каждую ночь старюсь ночевать в другой воронке по принципу, что в одну воронку дважды не падает», – рассказывал он им.

А они все спрашивали: почему не уезжаете, почему не увозите?

«Один раз, – он говорит, – я уже вывез отсюда лошадей, и через полгода нам сказали: возвращайтесь обратно, потому что мы в этом комплексе будем теперь разводить свиней. Он меня по телефону спрашивает: «Ты себе можешь представить, что такое перевезти табун лошадей?», – рассказывает Марина.

«Я плакала и просила: «Гранка, пожалуйста, наберись сил»

Жизнь в зоне боевых действий наложила свой отпечаток на самих животных.

Марина показывает одну из лошадей. Говорит, по приезду в Георгиевское она сначала отказывалась есть.

«Два года назад фактически была бездыханная – на обочине дороги ее сбил БТР. Кроме всего прочего, там еще осколочное ранение глаза. Я висела у нее на шее, плакала и просила: «Гранка, пожалуйста, наберись сил». Может, они слов и не понимают, но они чувствуют ту энергетику, которая от тебя идет. Потом я ей немного поколола витамин. Она начала есть. Начала гонять других лошадей», – рассказывает женщина.

Идея перевезти лошадей под Запорожье возникла не сразу. В начале женщины хотели обеспечить табун кормом – планировали закупить несколько тонн овса и отправить его под Авдеевку, однако перевозчиков, согласных его доставить, не нашлось.

Марина и Алиса также обращались с просьбой о помощи в разные инстанции и учреждения, однако нигде не нашли поддержки.

И тогда женщины решила собственными силами эвакуировать табун. Купили в селе под Запорожьем старый дом с постройками и двором, чтобы разместить коней и начали перевозить табун.

Лошадей перевозили в несколько приемов

«С перевозчиком было сложно. Все запорожские перевозчики отказались ехать по разным причинам: у кого-то поломалась машина, кто-то просто побоялся ехать в «серую зону». Мы нашли только перевозчика из Славянска», – говорит Алиса Журик.

Сейчас Марина постоянно живет в Георгиевском и ухаживает за лошадьми. Ей в свободное время помогают знакомые и волонтеры.

Среди них – Юлия Мазуренко из соседнего Левшино.

Девушка привезла яблоки своей любимице – беременной лошади Деличии. Говорит, что сначала, увидев пост Алисы в соцсетях с обращением о помощи, отнеслась к нему с недоверием.

«Потом подумала, если это недалеко, чем черт не шутит, поеду, посмотрю, с меня же не убудет. Приезжаю, а Маринка здесь одна: руками выгребает мусор с чердаков, выгребает пепел лопатами без тачки, без ничего. Это все носится мешками. Я так посмотрела на это дело – вернулась домой за тачками, за нормальными лопатами и впряглась вместе с ней», – делиться Юлия.

Муж Юлии, Сергей, также помогает обустроить старое помещение под конюшню. В Георгиевском – рады любой помощи.

Алиса показывает ангар, где хранят тюки сена – через дыры в крыше можно увидеть небо. Это большая проблема – сено для лошадей должно быть сухим. После ремонта в это более просторное помещение хотят перевести лошадей.

«Им пока тесно. И нам нужно здесь сделать крышу для того, чтобы: первый вариант – их всех сюда разместить и сено переместить туда; либо сено, потому что некоторые тюки сена начинают гнить, и лошадям нельзя прогнившее сено, потому что они могут отравиться. Здесь проблема катастрофическая – это крыша и свет», – рассказывает девушка.

А еще на подворье, рассказывает Алиса, нужно сделать «левады» – зоны для отдельного выгула жеребцов, кормушки и скважину, чтоб была постоянная возможность поить коней – и для всего этого нужны рабочие руки.

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