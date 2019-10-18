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Запорожье – Личная история и история родного края, записанная вышивкой – это уникальная фотовыставка «Генетический код Бахмута». Ее в Запорожье привезли местные педагоги. На фото – воссозданные бахмутскими мастерицами исторические костюмы жителей их родного города, которые демонстрируют волонтеры и ветераны войны на Донбассе. Выставку уже показали в одной из запорожских школ, а теперь ее можно также видеть в Запорожской областной универсальной научной библиотеке.

Фотовыставку «Генетический код Бахмута» в Запорожье привезла общественная организация «Запорожская ассоциация гуманной педагогики». Ее руководитель, преподаватель местной школы «Основа» Светлана Розенкова делиться своими эмоциями, когда впервые увидела презентацию этого проекта во Львове.

«Бахмут находиться в 30 километрах от границы размежевания. Мы не знали, например, что оккупация шла 4 месяца. Мы этого не знали. То, что передавали по радио, по телевидению, оно как-то не так касалось каждого из нас», – говорит общественный деятель.

На представленных в Запорожье 22 фото – традиционные женские наряды населения Бахмута, воссозданные творческой мастерской «Оберег». Светлана Розенкова как пример демонстрирует два изображения с женским свадебным платьем: «Это богатая невеста – ее венок весит 12 килограмм, потому что он на металлическом каркасе и каждый бутончик, цветочек и лепесток сделаны из натурального китайского шелка. А здесь – венок, он не хуже, но он сделан из кукурузных листьев и выглядит очень красиво».

Идея проекта зародилась у мастериц Бахмута после освобождения города в 2014 году. Во время оккупации, рассказывает Светлана Розенкова, привезшая выставку в Запорожье, ношение вышиванки в этом донецком городе стало своеобразной политической манифестацией проукраинского населения.

«Люди, когда увидели, что сбивают герб Украины, когда увидели, что срывают знамя украинское, это произвело такое неизгладимое впечатление, потрясение. И русским, украинцам, татарам, которые там есть, им захотелось, как бы, объединиться в чем-то. Был «комендантский час» – и они договорились и одевали, и ходили в вышиванках. Запретить никто не мог, но это было как единение украинства», – поясняет запорожанка, как зародился проект «Генетический код Бахмута».

А после освобождения Бахмута мастерицам «Оберега» местное население начало передавать свои старинные вышиванки и фото с ними, чтобы сохранить свою историю и идентичность. Здесь стараются воссоздать не только сами оригинальные костюмы, но и ткани, из которых они сделаны. Среди таких, например, созданные из крапивы.

Каждое фото проекта «Генетический код Бахмута» – это не только история костюма, а и история людей. Моделями проекта стали волонтеры, ветераны войны на Донбассе, родные погибших украинских бойцов, говорит Светлана Розенкова.

«Вот в коляске женщина – она психолог, детский психолог. И она – не смотря на то, что в коляске, один из первых волонтеров. У них модели непрофессиональные, а модели, которые действительно несут не только этот костюм, но и какую-то внутреннюю силу духовную. Я думаю, что эта выставка – такой очень серьезный и важный шаг, который совершили бахмутчане. Это люди, которые действиями своими пытаются сшить Украину», – говорит педагог.

Увидеть выставку можно будет до 24 октября. А ее организаторы в Запорожье мечтают о том, чтобы найти финансовые возможности, чтобы привезти сюда бахмутских мастериц и организовать в городе показ воссозданных ими костюмов.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)