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Новость из оккупированного Донецка о 15-летнем «приговоре» Станиславу Асееву от российских гибридных сил вызвала бурю негодования от политиков, правозащитных организаций и журналистских сообществ по всему миру.

В группировке «ДНР» утверждают, что автор Радио Свобода Станислав Асеев «осужден» по нескольким «статьями» – «организация экстремистской организации», «шпионаж», «подстрекательство к шпионажу», «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности». Такие формулировки в журналисткой и правозащитной среде назвали абсурдными и потребовали освободить журналиста.

Посольство США в Украине призвало отпустить Асеева и других незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев.

«Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить его и других несправедливо задержанных украинцев», – сообщается в твиттере посольства.

Постоянный представитель Украины при Европейском союзе Николай Точицкий призвал ЕС отреагировать на осуждение украинского журналиста Станислава Асеева и усилить политическое давление на Россию.

Мы призываем ЕС решительно отреагировать и усилить политическое давление на Россию

«Российкий оккупационный режим боится правды и независимой журналистики. Мы призываем ЕС решительно отреагировать и усилить политическое давление на Россию, чтобы освободить всех незаконно задержанных граждан Украины», – написал Точицкий в твиттере.

Поднимут вопрос о «приговоре» Станиславу Асееву и в ООН, об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.

Без сомнений, делегация Украины поставит вопрос и о так называемом «приговоре» Станиславу Асееву

«На этой неделе продолжается работа Третьего комитета Генассамблеи ООН, который занимается правозащитной тематикой. Без сомнений, делегация Украины поставит вопрос и о так называемом «приговоре» Станиславу Асееву как печальный пример политики подавления оккупационными властями в Донецке критических взглядов и грубого нарушения прав человека», – проинформировал дипломат. Николенко также сообщил, что украинская сторона «доведет эту информацию до сведения руководства ООН».

В мониторинговой миссии ООН по правам человека также осудили решение группировки «ДНР» о лишении свободы Станислава Асеева.

Его «приговорили» к 15 годам тюрьмы после более чем двух лет содержания под стражей без связи с внешним миром

«Асеев писал для Радио Свобода и других украинских СМИ. Он был одним из немногих независимых журналистов, которые оставались на территории, подконтрольной самопровозглашенным «республикам». Его «приговорили» к 15 годам тюрьмы после более чем двух лет содержания под стражей без связи с внешним миром и закрытого «судебного рассмотрения». У него не было доступа к независимому адвокату. У нас не было конфиденциального доступа к Асееву, несмотря на многочисленные обращения. Преследование независимых журналистов за их работу создает атмосферу, в которой свобода мысли и выражения мнения – крайне ограничена», – сообщают в мониторинговой миссии ООН.

Достойным осуждения назвал президент Радио Свобода Джейми Флай решение боевиков в Донецке о заключении Станислава Асеева за выполнение им работы журналиста.

Стас должен быть немедленно освобожден

«Стас – журналист, и лишь пытался повысить уровень осведомленности о ситуации на востоке Украины. Это решение является попыткой поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецке заглушить его мощный, независимый голос. Стас должен быть немедленно освобожден», – говорится в комментарии президента Радио Свобода Джейми Флая.

Национальный союз журналистов Украины «возмущен судилищем» над автором Радио Свобода Станиславом Асеевым, сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко в фейсбуке. «15 лет тюрьмы – за журналистскую деятельность! Это неприкрытые жестокие репрессии за стремление журналиста говорить правду из оккупированного Донбасса», – написал Томиленко.

Европейская федерация журналистов шокирована «осуждением» Асеева в неподконтрольном украинской власти Донецке, говорится в сообщении на сайте EFJ.

«Нарушение прав Асеева, а теперь и суровый приговор – кричащие нарушение свободы слова», – сказал генеральный секретарь федерации Рикардо Гутьеррес.

Российская Союз журналистов и работников СМИ призвал все официальные и общественные организации России повлиять на решение группировки «ДНР» для освобождения Станислава Асеева.

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