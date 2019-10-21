Бойовики застосували гранатомети і кулемети при обстрілі позицій ЗСУ – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби і до 12-ї години здійснили 4 обстріли позицій Збройних сил України.

«Російсько-окупаційні війська здійснили 4 збройні провокації на лінії бойового зіткнення, застосовуючи гранатомети та великокаліберні кулемети. Під ворожим вогнем опинилися наші воїни в районах населених пунктів Попасна, Пищевик, Водяне та Авдіївка», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, втрат серед військових ЗСУ в результаті цих обстрілів немає.

Бойовики на своїх ресурсах про обстріли з початку поточної доби не повідомляють.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.