ООС: бойовики застосували гранатомети на Донбасі 20 жовтня

Підтримувані Росією бойовики 12 разів порушили режим тиші на Донбасі 20 жовтня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї», – заявили в штабі.

В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріл Горлівки. Бойовики «ЛНР» звинувачують українську армію у двох порушеннях режиму припинення вогню 20 жовтня.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.