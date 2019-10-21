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21 Жовтень 2019, Київ 07:25
Новини | Події

ООС: бойовики застосували гранатомети на Донбасі 20 жовтня

Український військовий біля Станиці Луганська, 11 червня 2019 року

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Підтримувані Росією бойовики 12 разів порушили режим тиші на Донбасі 20 жовтня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї», – заявили в штабі.

В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріл Горлівки. Бойовики «ЛНР» звинувачують українську армію у двох порушеннях режиму припинення вогню 20 жовтня.

Ультиматум Зеленського Путіну: Україна вимагає розігнати бойовиків
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Ультиматум Зеленського Путіну: Україна вимагає розігнати бойовиків

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Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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