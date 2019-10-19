Військовий поранений через обстріли на Донбасі – штаб ООС

Один український військовий поранений 19 жовтня на Донбасі внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією бойовики звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій, даних про поранених вони не наводять.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.