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19 Жовтень 2019, Київ 21:57
Новини | Події

Військовий поранений через обстріли на Донбасі – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 19 жовтня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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Один український військовий поранений 19 жовтня на Донбасі внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією бойовики звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій, даних про поранених вони не наводять.

Які позиції залишить українська армія на Донбасі?
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Які позиції залишить українська армія на Донбасі?

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Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

/**/ /**/ /**/ Дмитро Кулеба, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
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За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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