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18 Жовтень 2019, Київ 07:50
Новини | Події

Бойовики використовували заборонену Мінськими угодами артилерію на Донбасі – ООС

Українські військові поблизу Богданівки, Донецька область, 26 вересня 2019 року

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Підтримувані Росією бойовики використовували заборонену Мінськими угодами артилерію на Донбасі 17 жовтня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

Зокрема, біля Водяного Донецької області бойовики застосовували артилерію калібру 122 міліметри, міномети калібру 120 міліметрів, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Такі ж артилерійські установки й міномети використовувалися біля Новолуганського на Донеччині.

За даними ООС, загалом підтримувані Росією бойовики 29 разів порушили «режим тиші» на Донбасі.

Які позиції залишить українська армія на Донбасі?
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Які позиції залишить українська армія на Донбасі?

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В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Горлівки й Пікуз. Бойовики «ЛНР» заявляють про обстріл Калинового.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей із усіх сторін.

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