У Золотому-4 може погіршитися гуманітарна ситуація – волонтери

Волонтерів та громадські організації не будуть пускати до Золотого-4. Про це самим волонтерам, за їхніми словами, заявили на «гарячій лінії» ООС. Пояснили, що у районні проведення операції Об’єднаних сил введено режим «жовтий» і до Золотого-4 обмежений в'їзд волонтерів із усіх регіонів України, крім самого Золотого. Волонтери кажуть, якщо до селища не будуть пускати допомогу, то дуже швидко там погіршиться гуманітарна ситуація.

У Золотому-4 кінця осені очікували як порятунку. Адже саме на цей час були заплановані зустрічі з волонтерами-психологами. Щороку до селища на лінії конфлікту приїжджали мобільні бригади з Сєвєродонецька, розповідає волонтерка та жителька Золотого-1 Еля Дружбіна. За її словами, вона телефонувала на «гарячу лінію» ООС, де оператор, отримавши усі необхідні персональні дані Дружбіної, зазначив, що українським громадським та волонтерським організаціям заборонений в'їзд до Золотого-4. А отже, всі заплановані культурні та психологічні тренінги скасовуються.

«Групова робота, тренінг «Навички психологічного відновлення», є індивідуальні консультації, яких дуже потребує наше населення. І старше, і молодше покоління. Вони мали почати роботу з людьми третього віку – пенсіонерами. І була домовленість із місцевими, що до них 4-5 разів приїдуть волонтери-психологи, пояснюватимуть, як треба дихати, що робити, щоб відволікти себе від того, що відбувається навкруги. А тепер їм заборонено приїжджати», – каже Еля Дружбіна

Наразі волонтери не отримали роз'яснення від штабу ООС, чи забороняється приїжджати взагалі громадським організаціям, чи все ж діє якесь обмеження у доставці гуманітарної допомоги, каже виконавчий директор благодійного фонду «Восток-SOS» Костянтин Реуцький. За його словами, у «червоній» зоні і раніше діяли деякі обмеження, але саме на цій території через майже повну відсутність транспорту люди потребували всього: від продуктів до будівельних матеріалів.

«Крім цього, туди постійно їздили юристи та робили виїзні прийоми. Це було дуже важливо для людей маломобільних, які не можуть самі виїхати і отримати якісь довідки. Звідти і так було проблематично дістатися навіть до центру Золотого, я не кажу про Попасну чи Лисичанське. Зараз це буде ще складніше. І вже скоро люди будуть відчувати потребу в усьому, в тому числі й продуктах, якщо мова йде про маломобільних та літніх людей, людей з малими статками, багатодітних родин», – каже Костянтин Реуцький.

Якщо волонтерам все ж таки заборонять допомагати жителям Золотого-4, то дуже швидко гуманітарна ситуація у цьому селищі погіршиться, каже Реуцький.

«Це дуже незрозумілий крок з боку українського уряду, який торкнеться дуже великої кількості людей. І навіщо так український уряд чинить з українськими громадянами, незрозуміло», – каже Реуцький.

Українські волонтерські організації вже заявили, що звертатимуться до ООН та Ради Європи, щоб привернути увагу до такого рішення українського уряду. Адже, на думку волонтерів, такою забороною українська влада свідомо позбавляє людей базових речей. На момент виходу матеріалу штаб ООС у соціальних мережах лише роз’яснив, як під час «жовтого» режиму працюватимуть представники ЗМІ, про заборону волонтерам інформацію офіційно досі не підтвердили і не спростували.

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