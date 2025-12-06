На Київщині через масовану атаку РФ постраждали три людини, є руйнування на залізниці

На Київщині в ніч проти 6 грудня Фастівський, Вишгородський і Бучанський райони перебували під масованим обстрілом російських сил, внаслідок чого є руйнування, три людини травмовані, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

В «Укрзалізниці» повідомили, що руйнувань зазнала вузлова станція Фастів і приміський рухомий склад. Там ніхто не постраждав, але рух приміських поїздів ускладнений.

У ДСНС зазначили, що у Фастові виникли пожежі й руйнація на території залізничного вокзалу й моторно-вагонного депо.

«У селі Нові Петрівці через уламки БпЛА виникла пожежа у складській будівлі на площі 5500 кв. м. Також у цьому населеному пункті сталося загорання трьох вантажних автомобілів, зруйновано житловий будинок і ще шість будинків пошкоджено. У селі Нежиловичі Бучанського району виникла пожежа та руйнація приватної будівлі», – йдеться в повідомленні.

Очільник ОВА Микола Калашник уточнив дані щодо постраждалих.

«У Вишгородському районі жінка 1979 року народження госпіталізована до місцевої лікарні. У неї уламкове ушкодження руки, грудної клітки і спини, закрита травма шийного відділу хребта. Ще одна жінка 40 років отримала рвану рану щоки. Допомога надана на місці, без госпіталізації. У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки. Госпіталізації не потребує», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська вночі і вранці атакували Україну ракетами і ударними дронами, атака ще триває. Повітряна тривога оголошена майже на всій території України. На даний час Повітряні сили оголосили про відбій ракетної небезпеки по областях, але повідомляють про рух дронів на Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Львівщині, Тернопільщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.