Умєров і Віткофф повідомили про підсумки своїх переговорів й анонсували нову зустріч

Спецпосланець президента США Стів Віткофф і секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров оприлюднили заяву за підсумками зустрічі української й американської делегацій щодо мирного плану, яка відбулася 5 грудня в Маямі (Флорида, США), заявивши, що переговори продовжаться 6 грудня.

«Протягом двох днів спеціальний посланник з питань миру Стівен Віткофф і Джаред Кушнер провели зустріч із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим і начальником Генерального штабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим, зосереджену на просуванні реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру в Україні», – йдеться в заяві.

5 грудня, як уточнюється, була шоста зустріч сторін за останні два тижні.

За повідомленням, Умєров підтвердив, що пріоритетом України є врегулювання, «яке гарантує захист незалежності й державного суверенітету України, безпеку українців і формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього».

Крім того, зазначається, що учасники переговорів обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з Росією і кроки, які можуть привести до закінчення війни.

«Американська й українська сторони також узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки й обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру. Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності Росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру – зокрема, здійснити кроки до деескалації й припинення вбивств», – йдеться в заяві.

Також окремо сторони розглянули «Програму майбутнього розвитку», яка має забезпечити процес відбудови України після війни, спільні економічні ініціативи Сполучених Штатів й України і довгострокові проєкти відновлення.

«Американська й українська сторони наголосили, що завершення війни й реальні кроки до припинення вогню і деескалації є необхідними для запобігання новій агресії і для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення України, спрямованого на те, щоб зробити державу сильнішою та більш процвітаючою, ніж до війни», – йдеться в заяві.

Як повідомив раніше радник Офісу президента і член делегації Олександр Бевз, метою візиту українських переговорників до США є отримання інформації про результати поїздки спецпосланця президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви, а також – фідбеку після обговорення цього візиту з президентом США Дональдом Трампом і його командою.

Пізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Згодом президент Росії Володимир Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України. Путін зазначив, що під час зустрічі довелося «пройтися по кожному пункту» мирної ініціативи. Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков говорив, що предметно пункти не обговорювалися, а йшлося швидше про загальну концепцію.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав на «позитивне значення для мирного процесу» переговорів в Москві. За його словами, представники США запросили українську делегацію «для продовження розмов до Америки найближчим часом».