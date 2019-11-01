Дату розведення сил у Петрівському переглянуть через обстріли – міністр оборони

Дату розведення сил і засобів у Петрівському Донецької області переглянуть через обстріли 30 жовтня, повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк у Києві.

«Дійсно, обстріли були, і тому ми очікуємо перегляду, тому що ми йдемо (розводимо сили та засоби – ред.) після семи днів без обстрілів. Останні обстріли відбулися 30-го числа», – сказав Загороднюк.

Він зазначив, що розведення сил у Золотому-4 Луганської області практично завершилося.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення сил у Петрівському повинне початися 4 листопада.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України домовилися про початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня.

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині.

30 жовтня українська сторона СЦКК заявила, що перед початком розведення сил і засобів підтримувані Росією бойовики не дотримали умови про відсутність обстрілів поблизу Золотого в Луганській області упродовж семи днів.