Ситуація на Донбасі: один український військовий зазнав поранення, бойовики здійснили 15 обстрілів

У зоні бойових дій на Донбасі 31 жовтня зазнав поранення один український військовий, ще один зазнав бойового травмування, повідомив штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 15 разів упродовж минулої доби порушили режим припинення вогню, в тому числі і зі зброї, забороненої Мінськими угодами.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в трьох обстрілах упродовж минулої доби.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 31 жовтня не подали, але повідомили про загибель одного бойовика на околицях Донецька «внаслідок обстрілу з боку українських силовиків».

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.